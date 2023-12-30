Различные мероприятия прошли в Кировградской ВК

29 декабря в Кировградской воспитательной колонии ГУФСИН России по Свердловской области в клубе учреждения проведено общее собрание несовершеннолетних осужденных, в присутствии председателя начальника воспитательной колонии Руслана Юсупова, а также другие заинтересованные службы.