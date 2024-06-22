Средства ПВО РФ сбили две ракеты ВСУ над Курской областью

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Российские средства ПВО уничтожили две ракеты украинских боевиков над Курской областью, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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