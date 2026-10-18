В ночь на 17 октября российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, дроны были перехвачены и уничтожены над Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской областями и рядом других регионов страны.
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