Тюменского депутата исключили из Единой России после инцидента с незаконной охотой

ТЮМЕНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" в Тюменской области исключило из партии депутата Ялуторовской городской думы Павла Шалагинова после появления информации о его задержании по подозрению в участии в незаконной охоте.
ТЮМЕНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" в Тюменской области исключило из партии депутата Ялуторовской городской думы Павла Шалагинова после появления информации о его задержании по подозрению в участии в незаконной охоте.
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