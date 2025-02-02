Китай намерен подать иск в ВТО и принять контрмеры после введения Трампом пошлин

Китай выступил решительно против введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом санкций и заявил о подаче иска во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство коммерции КНР.
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