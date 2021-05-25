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Сведения о медосмотрах мигрантов внесут в реестр

Сведения о медосмотрах мигрантов внесут в реестр

Правительство предлагает создать федеральную информационную систему санитарно-эпидемиологического характера, в которую будут вносить сведения о результатах медицинских освидетельствований и медосмотров иностранных граждан и лиц без гражданства.

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