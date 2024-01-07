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Идеология Чучхе: об особенностях жизни в Северной Корее

Идеология Чучхе: об особенностях жизни в Северной Корее

КНДР – страна-изгой, где детей с первого класса приучают к идеологии «Чучхе», пропагандирующей революционные идеи, а также признающей право северокорейского лидера на единоличную и неограниченную власть в стране.

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