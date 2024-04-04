Politico: министры НАТО закатили глаза на план по Украине на 100 млрд евро

Глава НАТО Йенс Столтенберг хочет революции в финансировании и вооружении Украины. Однако его план вызвал неоднозначную реакцию со стороны министров иностранных дел стран альянса, сообщило издание Politico.
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