СК заинтересовался возгоранием самолета с российскими гражданами

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета (СК) России проводит доследственную проверку по факту возгорания самолета Superjet 100 с российскими гражданами в Турции.
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