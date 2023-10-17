Украинцы сняли на видео уничтожение дроном своих - четырех пленных бойцов ВСУ

На последних кадрах видно, что у убитых были связаны руки.Это видео сейчас активно расходится по соцсетям и украинским пабликам: на нем запечатлен момент удара FPV дроном по пикапу Русской армии, в котором находятся четыре бойца.
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