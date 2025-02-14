Шольц призвал ввести ЧП после заявлений США по Украине

Резолюцию о введении чрезвычайного положения в связи с конфликтом на Украине из-за позиции США по данному вопросу нужно принять немецкому парламенту, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 13 февраля на пресс-конференции, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.