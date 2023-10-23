Канчельскис заявил, что в ближайший 20-25 лет в АПЛ не будет ни одного россиянина

Андрей Канчельскис в очередной раз высказался о кризисе отечественного футбола. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о проблемах российского футбола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии