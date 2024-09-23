Правительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Предусмотрено наказание по аналогии с действующим за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены полаПравительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях, передает ТАСС.