Правительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Предусмотрено наказание по аналогии с действующим за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены полаПравительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях, передает ТАСС.
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