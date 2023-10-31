ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 ноября 2023 года

Энергетический прогноз на первое ноября две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1014 =В голографической реальности мысль, в конечном итоге, столь же реальна, как и "реальность" = Единое Информационное Поле хранит в себе голограммы каждого человека с Миром его чувств и мыслей = Если у вас есть вопрос, у вас точно есть ответ на него: не по силам Бог испытания не посылает = Когда у мыслителей быстро вертятся мысли, у немыслящей публики кружится голова = МерКаБа - тело Света вокруг человека и всех живых существ, которое несёт всю информацию о них =Мы совершенное вместилище аборигенного сознания и несовершенное вместилище Любви Христа = Не беспокойся за себя.