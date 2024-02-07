Стоп-мигрант В Свердловской области совершил мигрантский каминг-аут депутат регионального заксобрания Вячеслав Вегнер.
Крыша мигрантов показала личико: Свердловский депутат Вегнер угрожает тем, кто говорит правду
Комментарии
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Виджай сибайский
Не хороший субъект,редиска
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4 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Депутаты продажные везде, нахапали , а теперь управляют … всех сволочей нужно переизбирать!!! Враги государства!
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2 час.
виктор климахин
отдать под суд за предательство к Россиянам и унижения народа в пользу черножопых мигрантов басмачей Справедливо будет вегнера повесить на фонарном столбе с черножопыми шакалами ишаками другим будет урок за предательство к своим гражданам
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40 мин.
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