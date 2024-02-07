Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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    отдать   под  суд  за  предательство    к  Россиянам  и    унижения  народа     в  пользу  черножопых   мигрантов  ба...Крыша мигрантов п...

Крыша мигрантов показала личико: Свердловский депутат Вегнер угрожает тем, кто говорит правду

Крыша мигрантов показала личико: Свердловский депутат Вегнер угрожает тем, кто говорит правду

Стоп-мигрант В Свердловской области совершил мигрантский каминг-аут депутат регионального заксобрания Вячеслав Вегнер.

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Комментарии
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Виджай сибайский
Не хороший субъект,редиска
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4 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Депутаты продажные везде, нахапали , а теперь управляют … всех сволочей нужно переизбирать!!! Враги государства!
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2 час.
виктор климахин
отдать   под  суд  за  предательство    к  Россиянам  и    унижения  народа     в  пользу  черножопых   мигрантов  басмачей    Справедливо    будет   вегнера   повесить   на  фонарном   столбе   с  черножопыми  шакалами   ишаками  другим   будет   урок   за  предательство   к  своим  гражданам
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40 мин.

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