Крыша мигрантов показала личико: Свердловский депутат Вегнер угрожает тем, кто говорит правду

Депутаты продажные везде, нахапали , а теперь управляют … всех сволочей нужно переизбирать!!! Враги государства!

виктор климахин

отдать под суд за предательство к Россиянам и унижения народа в пользу черножопых мигрантов басмачей Справедливо будет вегнера повесить на фонарном столбе с черножопыми шакалами ишаками другим будет урок за предательство к своим гражданам