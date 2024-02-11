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Новый главком ВСУ Сырский бросил свежие силы в бой за Авдеевку

Новый главком ВСУ Сырский бросил свежие силы в бой за Авдеевку

Русские успешно атакуют Авдеевку, но ВСУ отступать не намерены - заявили на Украине.Несмотря на всю сложность ситуации из-за успешного наступления русской армии в Авдеевке, Вооружённые силы не намерены сдаваться и отступать.

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Игорь Петров
Пипец хохлам
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