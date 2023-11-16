Natalija Osminina Да это видно и по простым русским немцам в чатрулетках. Их встречается немало и все адекватные, занимающие пророссийскую позицию.

Natalija Osminina А, ведь, этих русских немцев, когда-то уехавших из позднего СССР или ранней России и Казахстана, скоро ждет глобальный выбор: в какой зоне влияния им жить. Потому что Германию ждет распад на зоны влияния. Восточная Германия (бывшая ГДР) уйдет в зону Российского влияния. Западная (ФРГ) уйдет в зону Великобритании. При этом южные земли ФРГ - Швабия и Бавария, уйдут в зону Ватикана, которая строится в центральной Европе из стран бывшей Габсбургской Империи. И на этот раз, после идущей Третьей Мировой, самая лучшая жизнь будет в ГДР. И снова немцы будут штурмовать стену, только на этот раз с западной стороны.