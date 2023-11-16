В этом году исполняется 35 лет с момента начала массовой репатриации советских граждан немецкой национальности на свою историческую Родину.
Русские немцы или немецкие русские?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Да это видно и по простым русским немцам в чатрулетках. Их встречается немало и все адекватные, занимающие пророссийскую позицию.
Ответить
14 час.
Natalija Osminina
А, ведь, этих русских немцев, когда-то уехавших из позднего СССР или ранней России и Казахстана, скоро ждет глобальный выбор: в какой зоне влияния им жить. Потому что Германию ждет распад на зоны влияния. Восточная Германия (бывшая ГДР) уйдет в зону Российского влияния. Западная (ФРГ) уйдет в зону Великобритании. При этом южные земли ФРГ - Швабия и Бавария, уйдут в зону Ватикана, которая строится в центральной Европе из стран бывшей Габсбургской Империи. И на этот раз, после идущей Третьей Мировой, самая лучшая жизнь будет в ГДР. И снова немцы будут штурмовать стену, только на этот раз с западной стороны.
Ответить
14 час.
Анастасия Гончарова
Да по сути нам немцы ближе и дороже чем кто либо из бывшего СССР не говоря уже о каких то государствах ,потому что у нас фактически одна культура с давних еще времен,еще они очень порядочные и прекрасные люди ,у нас в школе были преподаватели немцы отличные педагоги ! Лично я вот немцев просто люблю и отношусь к ним со всей своей теплотой и у меня очень много любимых моих друзей немцев !🥰😘❤️❤️❤️
Ответить
14 час.
Свежие комментарии