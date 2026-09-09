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Apple презентовала новые модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в четырех цветах

Apple презентовала новые модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в четырех цветах

В Калифорнии состоялась презентация новых моделей iPhone. Разработчики оснастили 18 Pro и 18 Pro Max процессором A20 Pro, камерой нового поколения и емким аккумулятором.

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