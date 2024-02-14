Онлайн-тренажер для изучения вепсского языка создадут в Карелии

В этом году “Общество вепсской культуры” при поддержке Фонда грантов Главы Республики Карелия реализует проект под названием СкажиПишиЧитай! (SanuLugeKirjuta!) Проект направлен на знакомство с вепсским языком, культурой и традициями вепсского народа.