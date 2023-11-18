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Добрый Мир

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  • Галина
    Полностью с Вами согласнаАвдеевский фронт....
  • Анастасия Гончарова
    уничтожайте  парни этих   тварей ,всех до последнего и помните что они творили на Донбассе!!!😡Авдеевский фронт....
  • Лев Добрый
    Это британские учёные напели, что бандеровцы победят Россию, за что их следует наказать, как следует!😎😜👈👍У Киева нет шансо...

ВС России поразили командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Антоновки ДНР - Минобороны

ВС России поразили командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Антоновки ДНР - Минобороны

Очередные сутки военной спецоперации прошли под знаком наступления российской армии. Несмотря на то, что основное внимание, по-прежнему, приковано к Авдеевке, основные события происходили под Артемовском.

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