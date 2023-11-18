ВС России поразили командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Антоновки ДНР - Минобороны

Очередные сутки военной спецоперации прошли под знаком наступления российской армии. Несмотря на то, что основное внимание, по-прежнему, приковано к Авдеевке, основные события происходили под Артемовском.
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