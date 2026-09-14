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Царьград

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ČTK сообщил о снижении урожая яблок и груш в Чехии на 50%

ČTK сообщил о снижении урожая яблок и груш в Чехии на 50%

Центральный контрольно-исследовательский институт сельского хозяйства Чехии заявил о снижении урожая яблок на 58% и груш на 51% в этом году.

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