ČTK сообщил о снижении урожая яблок и груш в Чехии на 50%

Центральный контрольно-исследовательский институт сельского хозяйства Чехии заявил о снижении урожая яблок на 58% и груш на 51% в этом году.
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