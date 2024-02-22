УК «Герои» получила лицензию на управление инвестфондами, ПИФ и НПФ

Управляющая компания (УК) “Герои”, созданная в сентябре прошлого года командой аналитиков InvestHeroes, в феврале 2024 года получила лицензии Банка России на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также специализированных обществ.
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