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За рулем

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Ford F-150: свежий мотор, буксировка без рук и новая версия

Ford F-150: свежий мотор, буксировка без рук и новая версия

При обновлении F-150 Ford сделал ставку на практичность и комфорт при буксировке.  Главное изменение скрывается под капотом базовых версий: старый 2,7-литровый EcoBoost уступил место новому 3,0-литровому V6.

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