Генконсульство РФ требует доступа к экстрадированному в США россиянину Петрову

Генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил, что консульство активно добивается возможности посетить и осуществить телефонный контакт с Артуром Петровым, гражданином РФ и Германии, экстрадированным в США.
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