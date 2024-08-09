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Генконсульство РФ требует доступа к экстрадированному в США россиянину Петрову

Генконсульство РФ требует доступа к экстрадированному в США россиянину Петрову

Генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил, что консульство активно добивается возможности посетить и осуществить телефонный контакт с Артуром Петровым, гражданином РФ и Германии, экстрадированным в США.

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