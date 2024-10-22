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Россиян предупредили о способном вызвать рак линолеуме

Россиян предупредили о способном вызвать рак линолеуме

Химик Гервальд: ПВХ-линолеум может вызвать рак Один из наиболее популярных видов линолеума — с ПВХ-покрытием — способен спровоцировать развитие онкологических заболеваний, предупредил в разговоре с «Лентой.

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