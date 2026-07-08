Баранец: Забудьте об СВО. Теперь наша армия участвует в войне против Украины и НАТО

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Царьградом прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что спецоперация России на Украине фактически переросла в полноценную войну.