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ИИ помог расшифровать более 108 тысяч анализов в подмосковном «Доброделе»

ИИ помог расшифровать более 108 тысяч анализов в подмосковном «Доброделе»

Жители Подмосковья могут бесплатно получить расшифровку результатов лабораторных исследований с помощью искусственного интеллекта в приложении «Добродел Здоровье».

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