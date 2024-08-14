БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Никаких переговоров. Украины просто не должно быть

Никаких переговоров. Украины просто не должно быть

Главный результат украинского нападения на Россию оказался ровно противоположным тому, что замышлялось.

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Комментарии
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Tania Еременко
Это у нас есть такой соседушко, любит договорняки с Потрохом и Зелей... Лишь бы его не трогали. Своя рубашка ближе к телу.  Ненавижу! И никто меня не переубедит .
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11 час.
ВВ
Владимир Витковский
А кто-то пытается переубедить? Наверное, аферюга-буратино???????
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11 час.
ИК
Иосиф Калинин
Надо! И, именно, категорично. Ситуация зашла настолько далеко, что разбираться кто добрый, а кто недобрый уже поздно.
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10 час.

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