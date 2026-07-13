Иран заявил об уничтожении военной инфраструктуры США в Бахрейне

Вооружённые силы Ирана заявили об уничтожении военной инфраструктуры США в Бахрейне, а также радаров воздушного и морского обнаружения в Омане в ответ на американские удары по территории Исламской Республики, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.