Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Иран заявил об уничтожении военной инфраструктуры США в Бахрейне

Иран заявил об уничтожении военной инфраструктуры США в Бахрейне

Вооружённые силы Ирана заявили об уничтожении военной инфраструктуры США в Бахрейне, а также радаров воздушного и морского обнаружения в Омане в ответ на американские удары по территории Исламской Республики, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

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