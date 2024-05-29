От апатии к психопатии и обратно или Почему они не выходят на очередной майдан

Интересная статья Ростислава Ищенко, требующая осмысления.Украинским "борцам за свободу" любят напоминать как они уверяли всех, что если назначенная майданом власть окажется негодной, они тут же выйдут на новый майдан и прогонят её.
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