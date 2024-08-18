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Бросить пить, научиться завязывать жгут и не оставлять бычки: 20 советов контрактнику-новичку

Бросить пить, научиться завязывать жгут и не оставлять бычки: 20 советов контрактнику-новичку

Сегодня 1,3K прочитали Гайд духа: бойцы из зоны СВО рассказывают, как подготовить себя к службе на фронте «Всегда вслушивайтесь в звуки, что вас окружают! Они многое вам расскажут о выходах, прилетах, вражеских дронах, перестрелках.

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