Бросить пить, научиться завязывать жгут и не оставлять бычки: 20 советов контрактнику-новичку

Сегодня 1,3K прочитали Гайд духа: бойцы из зоны СВО рассказывают, как подготовить себя к службе на фронте «Всегда вслушивайтесь в звуки, что вас окружают! Они многое вам расскажут о выходах, прилетах, вражеских дронах, перестрелках.