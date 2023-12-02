Причитала на ДЗЕН статью, полую почти искренних сожалений о тяжких судьбах и нелегкой будущности детишек школьного возраста у релоцировавшихся родителей, наполненную грустью-тоской о том, что детки высокообразованных предков, покинувших прекрасную Родину во имя никому не интересных своих убеждений, ну или просто от нежелания вкусить окопной правды вперемешку с солдатской кашей, рискуют остаться неучами в российском […] Сообщение Они же там не выучатся, бедняжечки! появились сначала на Дзен дневник.