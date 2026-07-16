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Год на «Марсе» без выхода с Земли: NASA набирает добровольцев для главного эксперимента перед будущими полётами к другим мирам

Год на «Марсе» без выхода с Земли: NASA набирает добровольцев для главного эксперимента перед будущими полётами к другим мирам

Год на «Марсе» без выхода с Земли: NASA набирает добровольцев для главного эксперимента перед будущими полётами к другим мирам Елена ГалицкаяАмериканское аэрокосмическое агентство NASA объявило о начале набора добровольцев для необычного эксперимента: участникам предстоит провести целый год в условиях, максимально приближённых к жизни будущих колонистов Луны и Марса.

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