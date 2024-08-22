Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шри-Ланка отменяет визовый режим для россиян с 1 октября

Шри-Ланка отменяет визовый режим для россиян с 1 октября

Шри-Ланка приняла решение о безвизовом въезде для россиян на островное государство. Об этом сообщил советник Министерства туризма островного государства Харин Фернандо, озвучив итог заседания кабинета министров.

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