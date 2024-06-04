Госдеп США отказался комментировать задержание экс-разведчика Риттера при вылете в РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала власти США объяснить, почему были приняты меры в отношении бывшего сотрудника американской разведки и инспектора ООН Скотта Риттера, который был задержан в аэропорту Нью-Йорка перед вылетом в Турцию транзитом в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).