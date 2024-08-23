Пол Радд и Джек Блэк сыграют в перезапуске «Анаконды»

Это будет комедийное переосмысление знаменитого фильма ужасов с Дженнифер Лопес. «Джуманджи: Зов джунглей», 2017 кадр из фильмаColumbia Pictures готовит перезапуск культового хоррора «Анаконда» 1997 года, в котором снимутся Статьи по теме: Стало известно, кто сыграет возлюбленную Бенедикта в четвертом сезоне «Бриджертонов» Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сыграют в драме «Умри, любовь моя» Netflix снимет сериал по «Портрету Дориана Грея» .