США планируют консультации по выводу своих войск из Европы

Соединенные Штаты начнут консультации с союзниками по НАТО по поводу вывода американских вооруженных сил из стран после запланированного на июнь саммита в Гааге, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в ходе конференции по безопасности в Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.