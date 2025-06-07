Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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США планируют консультации по выводу своих войск из Европы

США планируют консультации по выводу своих войск из Европы

Соединенные Штаты начнут консультации с союзниками по НАТО по поводу вывода американских вооруженных сил из стран   после запланированного на июнь саммита в Гааге, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в ходе конференции по безопасности в Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

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