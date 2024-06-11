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Иваново

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Жители Ивановской области определили победителей апрельского конкурса «Народный доктор»

Жители Ивановской области определили победителей апрельского конкурса «Народный доктор»

Жители Ивановской области определили победителей апрельского конкурса «Народный доктор» Больше всего благодарностей и голосов поддержки пациентов получили: • акушер-гинеколог, заведующая отделением патологии беременности родильного дома № 4 г.

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