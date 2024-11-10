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Царьград

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Посольство России сообщило о смерти генконсула в Гюмри Кандаурова

Посольство России сообщило о смерти генконсула в Гюмри Кандаурова

В Армении ушёл из жизни русский генконсул Руслан Кандауров8 ноября в Гюмри в результате продолжительной болезни скончался Генеральный консул Руслан Кандауров, родившийся в Майкопе в 1961 году.

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