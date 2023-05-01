В ночь на 1 мая на Украине воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях

На Украине в ночь на понедельник, 1 мая, в Киеве и в других регионах прогремели взрывы. До взрывов была объявлена воздушная тревога в украинской столице и ряде областей: в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.