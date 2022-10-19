Я строю

170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Плов у меня любят в семье. Можно будет по эксперементироватьПлов на сковороде...
  • Anlrey Boracow
    Кто же про это напишет? Нет конечно. Таких авторов надо в расход за баню выводить, а тушки в выгребную яму скидывать.Как устроена жизн...
  • Вячеслав Пикулин
    мне вот интересно, что он про 90е не написал как русских выгоняли с казахстана? когда с у-ка люди бросали все и пешко...Как устроена жизн...

Ремонт в однокомнатной квартире имеет свою специфику

Ремонт в однокомнатной квартире имеет свою специфику

Ремонт двухкомнатной квартиры имеет свои особенности. Как правильно использовать это небольшое пространство, демонстрируя при этом свой индивидуальный вкус? Ведь так хочется, чтобы дом был местом комфортного отдыха, а уютный уголок для развлечений, отдыха и комфорта на стильной кухне, но как это сделать в типовой квартире, такой как "хрущевка", с очень маленьким пространством? Проблема непростая, но и не непреодолимая.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх