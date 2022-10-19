Ремонт в однокомнатной квартире имеет свою специфику

Ремонт двухкомнатной квартиры имеет свои особенности. Как правильно использовать это небольшое пространство, демонстрируя при этом свой индивидуальный вкус? Ведь так хочется, чтобы дом был местом комфортного отдыха, а уютный уголок для развлечений, отдыха и комфорта на стильной кухне, но как это сделать в типовой квартире, такой как "хрущевка", с очень маленьким пространством? Проблема непростая, но и не непреодолимая.