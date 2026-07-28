Новую систему борьбы с очередями на АЗС начали начали тестировать в регионе

В Нижегородской области начали тестировать новую систему борьбы с очередями на АЗС. С 29 июля на автозаправочной станции сети «Лукойл» в Ветлуге продавать топливо будут исключительно по специальным QR-кодам.
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