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Нижегородская правда

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Новую систему борьбы с очередями на АЗС начали начали тестировать в регионе

В Нижегородской области начали тестировать новую систему борьбы с очередями на АЗС. С 29 июля на автозаправочной станции сети «Лукойл» в Ветлуге продавать топливо будут исключительно по специальным QR-кодам.

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