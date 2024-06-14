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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Эдмонтона» о 0-3 в финале: «Мы разочарованы неудачей, но никто не сдается. Верим в то, что можем вернуться в серию»

«Ойлерс» проиграли «Флориде» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ (3:4, 0-3).  «Мы разочарованы неудачей, но есть разница между разочарованием и капитуляцией.

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