Российская «Бандероль» создаёт проблемы для ПВО ВСУ, признают в ГУР Украины Новые малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль» начали доставлять ук.
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Российская «Бандероль» создаёт проблемы для ПВО ВСУ, признают в ГУР Украины Новые малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль» начали доставлять ук.
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