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Ответ европейскому соплежую

Ответ европейскому соплежую

Проучили подонка? Всего лишь? Берём пример с говноевропки? Расстрелять на месте! Без суда и следствия! Он покусился на высшее: уклад жизни народа! И если пацан попрактикуется на мразоте, а Кадыров его присрелит как собаку - свершится высшая справедливость.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Как говорил один КГБшник. &quot;Бог один. Но в разных странах у него разные клички и легенды прикрытия.&quot;
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2 час.
Роман Романов
А у Никиты  Журавля были руки связаны или он прикован к стене был? Кто мешал дать ответку даже при безнадежном результате? 19 летний вполне мог бы ответить 15 летнему. Остался бы мужиком, а не терпилой. А теперь он будет бутылки жопой собирать. Зря конечно, что видео выложили в инет. Но раз они считаю, что так надо - значит так надо. Журавель же посчитал, что не надо сопротивляться, значит ему и не надо нигде сопротивляться. Он сделал свой выбор. И жалеть его нечего.
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2 час.
Леонид Попивняк
.....Да Вы знаете......на эту тему можно долго рассуждать......как говорил один сисадмин : &quot; Бог един - только провайдеры к нему разные&quot;..........
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1 час.

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