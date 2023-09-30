Проучили подонка? Всего лишь? Берём пример с говноевропки? Расстрелять на месте! Без суда и следствия! Он покусился на высшее: уклад жизни народа! И если пацан попрактикуется на мразоте, а Кадыров его присрелит как собаку - свершится высшая справедливость.
Ответ европейскому соплежую
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Как говорил один КГБшник. "Бог один. Но в разных странах у него разные клички и легенды прикрытия."
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2 час.
Роман Романов
А у Никиты Журавля были руки связаны или он прикован к стене был? Кто мешал дать ответку даже при безнадежном результате? 19 летний вполне мог бы ответить 15 летнему. Остался бы мужиком, а не терпилой. А теперь он будет бутылки жопой собирать. Зря конечно, что видео выложили в инет. Но раз они считаю, что так надо - значит так надо. Журавель же посчитал, что не надо сопротивляться, значит ему и не надо нигде сопротивляться. Он сделал свой выбор. И жалеть его нечего.
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2 час.
Леонид Попивняк
.....Да Вы знаете......на эту тему можно долго рассуждать......как говорил один сисадмин : " Бог един - только провайдеры к нему разные"..........
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1 час.
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