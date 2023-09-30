Ответ европейскому соплежую

Роман Романов

А у Никиты Журавля были руки связаны или он прикован к стене был? Кто мешал дать ответку даже при безнадежном результате? 19 летний вполне мог бы ответить 15 летнему. Остался бы мужиком, а не терпилой. А теперь он будет бутылки жопой собирать. Зря конечно, что видео выложили в инет. Но раз они считаю, что так надо - значит так надо. Журавель же посчитал, что не надо сопротивляться, значит ему и не надо нигде сопротивляться. Он сделал свой выбор. И жалеть его нечего.