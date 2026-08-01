Япония: официальные лица сообщили, что по меньшей мере 36 человек погибли, 9068 человек были перемещены, 1543 дома были повреждены, около 6000 домохозяйств пострадали от отключений электроэнергии и 72 000 домохозяйств остались без воды в префектуре Кумамото по состоянию на полдень по местному времени после землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в 5,2 км (3,2 мили) к востоку от Уто, префектура Кумамото, 28 июля.