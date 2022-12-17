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Политолог Светов: Киев не слушает экс-мэра Черновецкого из-за охватившего Украину безумия

Политолог Светов: Киев не слушает экс-мэра Черновецкого из-за охватившего Украину безумия

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий опубликовал на своем сайте статью, в которой он напомнил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский в предвыборной кампании обещал прекратить конфликт в Донбассе, а в итоге привел страну к катастрофе.

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