Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий опубликовал на своем сайте статью, в которой он напомнил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский в предвыборной кампании обещал прекратить конфликт в Донбассе, а в итоге привел страну к катастрофе.