Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Леонид Попивняк
    ....и где вы увидели Грудинина в списках кандидатов....????...он уже отработанный материал и никому не интересен.......Прогноз на 2024 год
  • Светлана Филатова
    Думали,что воровство будет бесконечно...А ан нет на укров посмотрите,сша и от них уже отшатнулись👎Казахов прорвало ...
  • алекс кузь
    Скорее всего на выборах реально победит грудинин, но врагам легче не станет от того , что силовая команда и главноком...Прогноз на 2024 год

Казахов прорвало во многих смыслах: морозный коллапс заставил изменить невменяемое отношение к России у части казахстанского общества

Казахов прорвало во многих смыслах: морозный коллапс заставил изменить невменяемое отношение к России у части казахстанского общества

В Казахстане ничего не предвещало беды, как в очередной раз в конце лета пришла зима. А вместе с ней вернулись проблемы с отоплением и устаревшей инфраструктурой в ЖКХ.

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Комментарии
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Скиф Туран
Русские пришли, и казахи дружно забыли кочевой образ жизни. Новое - забытое старое! Юрта с унитазом и водопроводом, свежий воздух - мечта любого современного казаха, пусть живут и радуются.
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1 час.
Лидия
Казахи очень постарались, чтобы отвратить от себя население России. Повели себя как капризные девочки,которым все должны и обязаны. Отношения разбили и уже их не склеить, опыт Украины научил.
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16 мин.
Светлана Филатова
Думали,что воровство будет бесконечно...А ан нет на укров посмотрите,сша и от них уже отшатнулись👎
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5 мин.

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