В BMW и подразделении M не раз говорили, что механические коробки останутся хотя бы у части моделей. Но у такой позиции, судя по свежему интервью BMW Blog, появился новый технический противник – распространение мягкогибридных силовых установок.
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