Немецкий поставщик комплектующих для Porsche и BMW Hess Plastics объявил о банкротстве

В Германии очередной производитель автокомплектующих столкнулся с финансовой несостоятельностью. Компания Hess Plastics, специализирующаяся на выпуске пластиковых деталей для автомобилей, бытовой техники и промышленного оборудования, подала заявление о банкротстве в конце июля в районный суд города Зиген (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия).
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